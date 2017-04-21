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«Усложняя процесс обучения и подбрасывая сложные учебники в школу, мы отталкиваем детей от получения знаний»

21.04.2017 - 23:11

Новости Беларуси. Будущее страны – за образованием. Президент сетует на излишнюю сложность учебных программ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не смотря на мои неоднократные указания упростить учебные программы, приблизить их к жизни, улучшить качество учебников и пособий, не перегружать школьников излишними заданиями, в полной мере вопросы до сих пор не решены. Я думал, что мы не то сотворили в гуманитарной сфере: история, литература, и так далее.

Но мы наломали дров в математике и физике в школе столько, что страшно смотреть на учебник. Кого вы там готовите?

Усложняя процесс обучения и подбрасывая сложные учебники в школу, что мы делаем? Мы отталкиваем детей от получения знаний.

«Усложняя процесс обучения и подбрасывая сложные учебники в школу, мы отталкиваем детей от получения знаний»

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