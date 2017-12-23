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Уснул за рулем и погиб: смертельная авария в Минской области

23.12.2017 - 16:11

Новости Беларуси. Смертельная авария в Минской области: 22 декабря около 12:20 грузовик Mercedes-Benz Atego вылетел в кювет.

Автомобиль двигался в направлении Старых Дорог. Как сообщили в ГАИ области, предварительная версия состоит в том, что водитель уснул за рулем, наехал на песчаную насыпь и дорожный знак и попал в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Известно, что это был житель Гродненской области 1973 года рождения.

Трагедия произошла на 282 километре трассы граница Российской Федерации–Кричев–Бобруйск–Ивацевичи возле деревни Пастовичи Стародорожского района.

Уснул за рулем и погиб: смертельная авария в Минской области

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