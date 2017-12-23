Уснул за рулем и погиб: смертельная авария в Минской области

Новости Беларуси. Смертельная авария в Минской области: 22 декабря около 12:20 грузовик Mercedes-Benz Atego вылетел в кювет.

Автомобиль двигался в направлении Старых Дорог. Как сообщили в ГАИ области, предварительная версия состоит в том, что водитель уснул за рулем, наехал на песчаную насыпь и дорожный знак и попал в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Известно, что это был житель Гродненской области 1973 года рождения.

Трагедия произошла на 282 километре трассы граница Российской Федерации–Кричев–Бобруйск–Ивацевичи возле деревни Пастовичи Стародорожского района.