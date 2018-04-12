﻿ Усовершенствовать работу и повысить качество: в Заводском районе семь строек теперь работают под видеонаблюдением | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Усовершенствовать работу и повысить качество: в Заводском районе семь строек теперь работают под видеонаблюдением

12.04.2018 - 22:55

Новости Беларуси. Наблюдать за капитальным ремонтом в режиме онлайн: в Заводском районе презентовали необычный проект, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уже сейчас 7 строек под наблюдением камер видеонаблюдения. Следить за работами онлайн можно на сайте районного ЖКХ. Также видео транслируется на сайте собрания собственников.

Александр Дорохович, глава администрации Заводского района:
Данное действие, надеюсь, усовершенствует работу, повысит качество и ускорит работу. Каждый житель должен знать, что происходит на его доме, как ведутся работы. Заказчик тоже должен знать.

Усовершенствовать работу и повысить качество: в Заводском районе семь строек теперь работают под видеонаблюдением

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Ежегодное Послание Президента белорусскому народу и парламенту
Лукашенко: Хотите бесплатную квартиру — рожайте троих, четверых, пятерых
Строительство жилья
Строящих жилье белорусов докредитуют на прежних условиях
На улице Гикало вместо обветшавшего общежития планируют построить многоэтажку
На улице Гикало вместо обветшавшего общежития планируют построить многоэтажку
Почти не осталось долгостроев. В Минске активно ведётся строительство жилья
Почти не осталось долгостроев. В Минске активно ведётся строительство жилья
«Формируйте людей, стройте за полгода, платите зарплату». Президент поручил решить проблемы в сфере строительства
«Формируйте людей, стройте за полгода, платите зарплату». Президент поручил решить проблемы в сфере строительства
Эффективность работы строительных организаций нужно повышать. Калинин ознакомился с состоянием строительной сферы в Бресте
Эффективность работы строительных организаций нужно повышать. Калинин ознакомился с состоянием строительной сферы в Бресте
«Ламинированное стекло – самое шумопоглощающее из всех материалов». Как изменится облик белорусских городов в ближайшее время?
«Ламинированное стекло – самое шумопоглощающее из всех материалов». Как изменится облик белорусских городов в ближайшее время?
«Очень ждали эту квартиру». Ключи от социального жилья получили горожане Витебска
«Очень ждали эту квартиру». Ключи от социального жилья получили жители Витебска
Все новости по теме Государственная политика в области жилищного строительства
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru