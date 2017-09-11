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Успеть на трамвай любой ценой: на улице Ульяновской мужчина с разбега ударился об автомобиль, а затем поднялся и продолжил бежать к вагону

11.09.2017 - 22:52

Новости Беларуси. Успеть на трамвай во чтобы то ни стало. Мужчина так торопился на общественный транспорт, что чуть не угодил под колеса автомобилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Видео с камеры регистратора снято на улице Ульяновской. Трамвайное движение здесь восстановили всего 10 дней назад, и не все успели к этому привыкнуть. В итоге мужчина с разбега ударился об автомобиль, упал на землю, а затем поднялся и продолжил бежать к вагону. На транспорт пассажир все же успел.

Успеть на трамвай любой ценой: на улице Ульяновской мужчина с разбега ударился об автомобиль, а затем поднялся и продолжил бежать к вагону

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Фото: СК
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