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Устрицы, фермерские улитки, оленина: где и когда начинают работать новогодние ярмарки

15.12.2017 - 10:27

Новости Беларуси. 15 декабря в Минске открывается сезон новогодних ярмарок. Основные из них расположатся на Октябрьской площади и площади Свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2017 году торговых точек будет больше, в основном за счет увеличения числа частных компаний. Расширится и ассортимент, например, возле Дворца спорта будут продавать даже устриц, фермерских улиток и бутерброды с олениной.

Верхний город – излюбленное место минчан и гостей столицы, поэтому покупателей здесь ожидает масса приятных сюрпризов. Сезон праздничной торговли по традиции продлится до Старого Нового года. Всего по стране запланированы более 1100 новогодних и рождественских ярмарок.

Устрицы, фермерские улитки, оленина: где и когда начинают работать новогодние ярмарки

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