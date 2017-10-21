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Утром 20 октября возле Притыцкого на ходу загорелся «Крайслер»

21.10.2017 - 03:42

Новости Беларуси. 20 октября в утренний час пик на МКАД в районе улицы Притыцкого на ходу воспламенился автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На место прибыли спасатели и скорая.

К счастью, помощь медиков не понадобилась, никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Спасатели, прибывшие на место вызова, установили, что произошло загорание электропроводки в моторном отсеке легкового автомобиля Chrysler.

Основными причинами загорания в автомобилях является короткое замыкание электропроводки или механическое разрушение узлов и конструкций. Спасатели напоминают: вовремя проводить обслуживание своих автомобилей только на сертифицированных СТО, а так же проводить все необходимые регламентные работы.

Утром 20 октября возле Притыцкого на ходу загорелся «Крайслер»: фотофакт
Утром 20 октября возле Притыцкого на ходу загорелся «Крайслер»: фотофакт
Фото. Утром 20 октября возле Притыцкого на ходу загорелся «Крайслер»: фотофакт
Утром 20 октября возле Притыцкого на ходу загорелся «Крайслер»: фотофакт
Фото. Утром 20 октября возле Притыцкого на ходу загорелся «Крайслер»: фотофакт

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