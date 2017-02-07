новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Уверенно стоять на своем и делать все для народа: главные качества госслужащего по мнению белорусского школьника

07.02.2017 - 18:25

Новости Беларуси. Будущих государственных служащих воспитывают в средней школе №3 Смолевич.

Нынешний выпускник, ученик 11 класса Никита Плема планирует поступить в Академию управления при Президенте.

Успешный в учебе, парень стал одним из лучших в ораторском искусстве. Не пугаться большой аудитории и правильно излагать свои мысли старшеклассник считает одними из главных качеств для руководителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Никита Плема, ученик 11 класс средней школы № 3 Смолевичей:
Вы должны выглядеть уверенно, настойчиво и донести до слушателя то, что нужно сказать. Госслужащий – это крепкий человек, у которого нет ни грамма волнения. Который будет твердо и уверенно стоять на своем и делать все для народа.

Уверенно стоять на своем и делать все для народа: главные качества госслужащего по мнению белорусского школьника

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Игорь Карпенко: мы активно работаем над содержанием учебных программ
Игорь Карпенко: мы активно работаем над содержанием учебных программ
Игорь Карпенко поднял вопрос о создании ВУЗа с белорусским языком обучения
Игорь Карпенко поднял вопрос о роли государственных языков в современных учебных заведениях
Мария Соротник
Организация шестого школьного дня: что изменится для учеников?
Сосредоточиться на предметном материале или устроить выходной: как школьники приняли шестой учебный день?
Сосредоточиться на предметном материале или устроить выходной: как школьники приняли шестой учебный день?
Это хорошее нововведение: родители школьников о шестом учебном дне
Это хорошее нововведение: родители школьников о шестом учебном дне
Шестой школьный день ожидает реорганизация: появятся консультации с родителями
Шестой школьный день ожидает реорганизация: появятся консультации с родителями, будет пересмотрено трудовое воспитание
Шестой школьный день: что изменится для учеников
Шестой школьный день: что изменится для учеников
В Слуцком районе начался областной этап олимпиады по информатике
В Слуцком районе начался областной этап олимпиады по информатике
Все новости по теме Образование в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru