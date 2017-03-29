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Уютные номера первого хостела в Жодино успели оценить отдыхающие не только из разных уголков Беларуси, но и ближнего зарубежья

29.03.2017 - 18:06

Новости Беларуси. Гостеприимный бизнес. Первый Жодинский хостел готов составить конкуренцию крупным гостиничным комплексом.

Доступные апартаменты местные предприниматели открыли несколько месяцев назад.

Идею для собственного дела подсмотрели во время одного из путешествий. Для гостей города хостел должен стать альтернативой существующему отелю.

Андрей Юрчик, администратор хостела:
Раньше мы занимались грузоперевозками, постоянно в разъездах, а сейчас уже хочется быть домашним, быть ближе к жене, детям, оказывать внимание больше семье. Стараемся создать хороший уют, чтобы люди приехали и сказали вау.

Уютные номера эконом-класса уже успели оценить отдыхающие не только из разных уголков Беларуси, но и ближнего зарубежья.

Увеличить количество гостей владельцы рассчитывают и за счет промышленного туризма,

который сегодня активно развивают на белорусском автомобильном заводе.

Принять в хостеле готов не только любителей самой мощной техники мира. Ждут в Жодино и путешественников издалека. Доставка в аэропорт – в списке услуг новых и доступных апартаментов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Уютные номера первого хостела в Жодино успели оценить отдыхающие не только из разных уголков Беларуси, но и ближнего зарубежья

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