Узбекистан заинтересован в промышленной кооперации с Беларусью
Новости Беларуси. Тысячи километров – не преграда партнёрским отношениям. Узбекистан заинтересован в промышленной кооперации с белорусскими регионами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Ташкенте уже собирают тракторы «Беларус», погрузчики, экскаваторы по технологии нашего «Амкодора», самосвалы на базе шасси МАЗ.
О потенциале нашей страны весь день говорили участники форума регионов обоих государств. Гостям презентовали новейшую технику от крупных отечественных промышленных гигантов на площадке МТЗ.
Партнёры из Узбекистана намерены отходить от сборки и углублять локализацию совместных производств. Ожидается, что стороны заключат контракты на сумму не меньше 300 миллионов долларов.
Андрей Рыбак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Обсудили очень много вопросов: как формируется промышленная политика в обеих странах, какие льготы существуют, какие проекты мы планируем в развитие нашего инвестклимата. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы содействовать бизнесу для развития таких партнерских связей.
Илхом Абдуллаев, председатель Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана:
МТЗ – легенда. Я, например, первый раз в Минске, вижу эту технику – она действительно инновационна, отвечает современным требованиям, не уступает ни в чем известным в мире брендам.
Сахиб Саифназаров, заместитель министра экономики и промышленности Узбекистана:
В рамках этого форума будут достигнуты интересные соглашения, договора. В первую очередь – это по промышленной кооперации, промкооперацию мы видим и по электротехнической промышленности, по текстильной, пищевой промышленности.
Нодир Отажонов, советник премьер-министра Узбекистана:
Нас очень интересует животноводство, именно механизация животноводства, кормоуборка, кормозаготовка. В этом направлении мы подготовили проект соглашения с «Гомсельмашем».
Кроме того, стороны планируют развивать сотрудничество в сфере инноваций, науки и культуры. В рамках форума в столице открылась выставка-ярмарка узбекских товаров. Их представлено больше тысячи от производителей из 10 регионов этой страны.
30 июля состоится, пожалуй, самое главное событие – пленарное заседание. По его итогам будет подписано около 20 соглашений. Белорусские партнёры из Узбекистана настроены на заключение новых контрактов.
«Стараемся куда только можно продать свою продукцию». Как работают предприятия в Борисовском районе?
Новости Беларуси. Новые проекты в Борисовском районе привлекли более полутора миллионов долларов инвестиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К этому региону особое внимание. Он попал в число тех, где следом за Оршей производственная сфера получит развитие для жизни. Во главе угла – экономика экспорта и благосостояние людей.
Евгений Пустовой продолжит.
Осиновые колья здесь раскатывают на тонкие плитки – напоминают большие плоские чипсы, а перемалывают их уже на закрытом оборудовании. Сейчас каждая вторая коробка уходит на экспорт, а план – выход на рынки ЕС.
Сейчас проходят необходимую сертификацию. Цифры объема экспорта 80 % – неизменны, несмотря на постоянно растущие объемы производства.
Геннадий Сысоев, генеральный директор ОАО «Борисовдрев»:
Одна их наших задач – повышение качества продукции, поиск новых рынков, увеличение экспорта. Мы сегодня работаем над выходом в страны ЕС, там есть своя специфика.
Модернизация на старейшем деревообрабатывающем предприятии вошла в историю. Началась в 2007 году, но жизнь в цеха вернулась после того, как сюда заглянул глава государства.
По мнению специалистов, эти МДФ самые экологические в радиусе 1000 километров. А вот найти их в отечественной продаже сложно – уходят в Европу и Россию.
Не фурами, а целыми составами свою продукцию экспортируют на этом крупнейшем деревообрабатывающем предприятии. В год здесь на экспорте зарабатывают до 35 миллионов евро.
Похожая промышленная лесопилка есть в Могилеве. Цифры внушительные, но на частном предприятии успокаивают: мол, в Беларуси до сих пор остаются не востребованные объемы деловой древесины.
На экспорт в 20 стран мира, добрались даже до Австралии, уходят доски, брусья и даже компоненты для известного мебельного бренда. Но до поручения главы государства – глубочайшей переработки не дошли. Ведь получается в деревообработке не всяким экспортом хвалиться можно.
Например, с этих досок в Европе делают блок-хаус, неужели сами не можем? Через несколько лет в Витебске появится третье производство этого совместного международного холдинга. Там переработка должна быть более углубленной.
Евгений Марцуль, директор частного деревообрабатывающего предприятия:
На данный момент мощность этого предприятия составляет 720 тысяч кубометров пиловочника в год. Увеличение за счет витебского предприятия, еще плюс миллион кубических метров год сырья.
Борисовский район – один из самых промышленных в центральном регионе. Поэтому местную погоду делают заводы и предприятия, а их экономический климат зависит от экспортных показателей.
Лиана Хмурович, заместитель председателя Борисовского райисполкома:
Боюсь сглазить, но, в принципе, очень хорошо. Более половины продукции, выпускаемой нашими предприятиями, у нас экспортируется. Более 60% экспортируется в страны ЕАЭС, 30 % – в ЕС. Очень успешно работаем с Узбекистаном, у нас 4 предприятия серьезных, которые поставляют продукцию в Узбекистан.
Узбекистан познакомился с продукцией и этого хлебного предприятия. Основной рынок – Россия, но слово диверсификация все чаще звучит в лексиконе директора.
Анатолий Леоненко, и.о. генерального директора Борисовского комбината хлебопродуктов:
Мы стараемся, откровенно говоря, куда только можно продать свою продукцию. Основной рынок – это, конечно, Российская Федерация. По осени мы сняли квоты. С нами очень хорошо поработала Украина по поставке ржаной обдирной муки – мы за один месяц продали только 1 700 тонн муки туда. Рентабельность – 138 %, я думаю, стояще. Это первая партия, вторая –доходила до 62 % рентабельности.
Не хлебом единым живет предприятие. Помимо основного производства занимаются земледелием – подняли с колен одно из крупнейших хозяйств в районе и 6 свинокомплексов – бывших должников хлебокомбинату. С этого года освоили даже производство дорогостоящих добавок в свои комбикорма. Полностью покрывают свои потребности.
Потребности строительного рынка в теплоизоляционных плитах восполняют на БАТЭ. Их использовали в строительстве «Борисов-Арены», БелАЭс, реконструкции «Динамо».
В год выпускают по 120 тысяч кубов полистироловых плит в разных диапазонах. Очень редкий размер 45-ка используется при строительстве второй взлетно-посадочной полосы.
Выпуск плит составляет 15 % от общего объема производства завода. Диверсифицированный товар восполнил пробел из-за разрыва с ВАЗом. Для Тольятти Беларусь в рамках ЕАЭС открыла свой рынок, а вот новые французские инвесторы ВАЗа наоборот полностью отказались от тысяч проверенных партнеров, в том числе и от БАТЭ. Автокомпоненты из Борисова – во многой российской технике.
Сейчас руководство холдинга от производства стартеров и генераторов – генерирует старт новых кооперационных проектов. Способствует этому и современное литейное производство.
Александр Марченко, генеральный директор ОАО «БАТЭ – управляющая компания холдинга «Авокомпоненты»:
Мы сегодня для КамАЗа являемся стратегическим поставщиком и партнером. Группа ГАЗ производит сегодня в рамках СНГ и поставляется на экспорт, как КамАЗ, производя среднелегковые автомобили, грузовые. Они все поставляются на экспорт. То есть мы, если не присутствуем прямым экспортом, то косвенно. Они поставляют и на Кубу, и в Венесуэлу – по всему миру. И везде стоят наши автокомпоненты.
Резкий поворот, конечно, здесь не собираются делать. Новые проекты привлекли более полутора миллионов долларов.