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Узнал, что щенок может остаться инвалидом, и попросил усыпить: милиция накажет мужчину, который бросил собаку в ветклинике

15.11.2017 - 21:05

Новости Беларуси. Бросил щенка и ушел в неизвестном направлении. В одну из столичных ветклиник мужчина принес питомца с тяжелыми переломами и попросил сделать рентген, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оказалось, что после возможной операции собака может остаться инвалидом. Тогда хозяин попросил усыпить пса, но получил отказ. Мужчина вышел из клиники на улицу и исчез. Сейчас по этому случаю проверку проводит милиция.

Татьяна Моисеева, официальный представитель Заводского РУВД: 
В ходе разбирательств поступило заявление от директора ветеринарной клиники о привлечении к административной ответственности лица, которое оставило собаку. В настоящее время начат административный процесс. 

Ночь семимесячный щенок провел в клинике. После его забрала волонтер. Женщина также оплатила дорогостоящую операцию. 

Узнал, что щенок может остаться инвалидом, и попросил усыпить: милиция ищет мужчину, который бросил собаку в ветклинике

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