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Узнавать новости в салоне красоты: в Минске появилась новая услуга

07.02.2017 - 21:37

Новости Беларуси. За новостями теперь можно следить прямо из столичных салонов красоты. Отечественный разработчик внедряет в Минске новую услугу: разнообразить досуг во время стрижки или укладки помогает планшет.

Аналогов такому сервису, по словам изобретателей, пока нет в мире.

Михаил Трухан, посетитель салона красоты:
Очень удобно. Пока мастер работает, не нужно отводить взгляд, в какую-то точку смотреть. Телефоном же не попользуешься. Здесь все можно наглядно увидеть, прочитать, ознакомится.

Сергей Курьян, разработчик проекта:
Когда человек смотрит на экран, который прикреплен к зеркалу, информация для него проигрывается. Если он по каким-то причинам не хочет, то смотрит в зеркало и медиаконтент не проигрывается. Это очень удобно.

Скоротать время в кресле у мастера с пользой не только для внешнего, но и для внутреннего мира, вскоре смогут клиенты как минимум трети столичных салонов красоты.

К весне зрителям медиаконтента разработчик подготовил ценные подарки и приятные бонусы.

Не исключено, что уже запатентованная программа будет работать и в других сферах услуг, а также выйдет на рынок регионов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Узнавать новости в салоне красоты: в Минске появилась новая услуга

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