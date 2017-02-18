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В 2017 году формат абсолютно новый: 19 февраля пройдет эстафетная гонка «Снежного снайпера»

18.02.2017 - 17:05

Новости Беларуси. Праздник биатлона в Раубичах. 18 февраля под Минском прошел масс-старт юбилейных 10 соревнований «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба. Сюда приехали юные спортсмены из разных уголков Беларуси.

На одной из крупнейших снежных трасс юниоры тренировались несколько дней, а сегодня определили победителей в индивидуальной гонке.

Максим Воропай, главный судья соревнований «Снежный снайпер»:
Первые старты показывают, на что способны ребята. Практически 90% умеют пользоваться оружием и передвигаться на лыжах. В 2017 году формат абсолютно новый: ребята бегут на лыжах, приезжают на огневой рубеж, стреляют с малокалиберной винтовки по мишеням, которые расположены на расстоянии 50 метров.

Борьба за медали продолжится 19 февраля в эстафетной гонке. Вход на территорию спортивного комплекса свободный.

Для удобства болельщиков организован специальный автобусный маршрут, который в эти дни связывает Минск и Раубичи. Им можно воспользоваться вплоть до самого вечера. Дополнением к теплой атмосфере праздника станет горячий чай и прочие угощения от столичной торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2017 году формат абсолютно новый: 19 февраля пройдет эстафетная гонка «Снежного снайпера»
В 2017 году формат абсолютно новый: 19 февраля пройдет эстафетная гонка «Снежного снайпера»
Фото. В 2017 году формат абсолютно новый: 19 февраля пройдет эстафетная гонка «Снежного снайпера»

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