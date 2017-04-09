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В 2017 году православные и католики празднуют Вербное воскресенье в один день

09.04.2017 - 14:36

Новости Беларуси. 9 апреля у христиан Беларуси Вербное Воскресенье. Католики и православные за неделю до Пасхи идут в храмы.

В 2017 году совпадение церковных календарей привели к единению традиций.

Сегодняшняя – освещение вербы – установлена в честь библейского события, положившего начало крестным страданиям, которые Спаситель добровольно принял ради людей.

Прихожанка:
Иисус Христос входил в Иерусалим и все встречали его пальмовыми ветвями. А у нас такие пальмочки. А у нас не пальмы, а верба, символ Вербной недели. Это праздник не только для души, для всего сердца, наверное.

Главная традиция этого дня – освящение верб.

Верующие хранят их в течение всего следующего года, украшая домашние иконы. Сегодня у церквей и костелов как никогда многолюдно. Милиция в связи с этим усилила меры безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2017 году православные и католики празднуют Вербное воскресенье в один день

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