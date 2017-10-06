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В 2018-2019 в Минск могут закупить еще 60 электробусов

06.10.2017 - 22:33

Новости Беларуси. Использование электробусов в Минске позволило сэкономить до 15 % энергии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кроме того, такой транспорт без вредных выбросов и с низким уровнем шума.

Электробус не требует подключения к линии электропередач, а питается от специальных батареек.

Олег Быцко, директор НТПЦ «Белкоммунмаш», главный конструктор:
Сейчас обсуждается вопрос о приобретении еще партии электробусов для Минска в 2018-2019 годах.

Если такое решение будет принято, то еще 60 электробусов будут курсировать.

Электробусы вышли на маршруты в середине мая 2017 года. Минск стал первым городом на постсоветском пространстве, где такие машины используются в регулярном сообщении.

В 2018-2019 в Минск могут закупить еще 60 электробусов

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