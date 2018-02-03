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В 2018 году Министерство труда и защиты сделает акцент на прогнозировании потребности экономики в кадрах

03.02.2018 - 14:59

Новости Беларуси. Темп снижения количества занятых в экономике Беларуси – замедляется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дает о себе знать новый формат работы служб содействия в трудоустройстве. В 2018 году акцент сделают на прогнозировании потребности экономики в кадрах. Так называемый баланс трудовых ресурсов определит и цифры приёма студентов в учреждения образования.

На данный момент в стране вакантны около 55 тысяч рабочих мест.  Дальнейшее решение вопросов занятости скорректирует и декрет Президента №1.

 Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Тот пакет по либерализации бизнеса позволит нам получить активность со стороны населения. Если раньше мы работали в службе занятости – это заявительный принцип. Когда человек пришел, наряду с заявительным принципом – это выявительный принцип. Мы идём к людям, предлагаем свои услуги

 Министерство труда и социальной защиты уже определило перечень территорий с напряжённой ситуацией на рынке труда. Сегодня на карте – 48 таких регионов.

В 2018 году Министерство труда и защиты сделает акцент на прогнозировании потребности экономики в кадрах

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