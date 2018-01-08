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В 2018 году столичный зоопарк не будет принимать использованные елки

08.01.2018 - 23:49

Новости Беларуси. После праздников – звери на диете. В 2018 году столичный зоопарк не будет принимать использованные ёлки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Не замеченная мишура или гирлянда в еловых лапках может серьёзно осложнить пищеварение обитателей зоопарка. Поэтому теперь принимать будут только те хвойные, которые остались не проданными – от предпринимателей и организаций. Но есть и много других вкусностей, которыми можно порадовать зверушек.


Наталья Мыслейко, методист минского зоопарка:
На входе у нас продаются специально стаканчики, с уже нарезанными продуктами, морковка, другие овощи. Именно то, что можно кушать животным.


 

В 2018 году столичный зоопарк не будет принимать использованные елки

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