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В 2018 технопарки откроют в Бобруйске, Борисове и Новополоцке

23.12.2017 - 17:36

Новости Беларуси. Четыре технопарка появилось в 2017 году в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, во всех областных городах страны уже работают такие бизнес-инкубаторы. Теперь в планах открытие подобных площадок в каждом регионе. Уже в 2018 году они появятся в Бобруйске, Борисове и Новополоцке. Такие технопарки помогут не только воплотить в жизнь смелые идеи, но и вывести их на иностранный рынок.

Андрей Косовский, первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:
В настоящее время для нашей экономике, ее инновационного развития как раз не хватает вот этих субъектов инновационной инфраструктуры. Я, например, побывал почти во всех технопарках. Хочу сказать, что там достаточно высокий уровень производства.

Сегодня в стране работает более 20 технопарков. За прошлые годы наши ученые произвели продукции более чем на 10 миллиардов долларов. При этом затраченные государством средства окупились более чем в 40 раз.

В 2018 технопарки откроют в Бобруйске, Борисове и Новополоцке

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