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В 7 километрах от Минска построят первый жилой квартал клубного типа

22.06.2017 - 19:08

Новости Беларуси. В 7 километрах от Минска стартовало строительство первого жилого квартала клубного типа.

Почти 1000 апартаментов будет сдана в течение ближайших 2,5 лет,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старт продаж в уникальном приморском квартале намечен на 1 июля.

Новый тип жилья совмещает черты многоквартирного дома и коттеджа.

Так называемые урбан-виллы. Квартиры на выбор: от 40-метровых студий с готовым ремонтом до полноценных пентхаусов с выходом на крышу.

По мнению застройщика, компании «А-100 Девелопмент», которая создала Новую Боровую,

в первую очередь в приморский квартал Пирс поедут минские айтистартаперы, а также люди, которые ценят уединение.

Светлана Шевлик, директор группы компаний «А-100 Девелопмент»:
Мы рассчитываем на то, что нашими клиентами станут молодые, активные, прогрессивные люди, люди, которые ценят качество, люди, которые ценят настоящий комфорт, люди, которые знают, как живут в Европе и понимают все преимущества такого формата жилья.

В 7 километрах от Минска построят первый жилой квартал клубного типа

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