﻿ В баре на Зыбицкой изъяли нелегальный алкоголь на сумму 5218 рублей | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В баре на Зыбицкой изъяли нелегальный алкоголь на сумму 5218 рублей

28.11.2017 - 14:38

Новости Беларуси. В баре на улице Зыбицкой обнаружено 56 литров алкоголя без акцизных марок и документов, которые могут подтвердить его легальность.

По информации ГУВД Мингорисполкома, алкоголь был изъят. Сумма спиртосодержащей жидкости и 64 бутылок готовой продукции составила 5218 рублей.

Работники заведения производили и продавали напитки с самостоятельно придуманным составом.

В отношении владельцев заведения составлен административный протокол. Это влечет за собой штраф в размере от 250 до 300 базовых величин с конфискацией ввозимых, перевозимых, хранимых, реализуемых спиртных напитков, а также выручки, полученной от их реализации.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: worlds50bestbars.com
Лондон, Нью-Йорк, Афины: в каких городах находятся лучшие бары мира
Нарколог об алкоголизме: «Это – болезнь. И основное, что должны знать наши пациенты – то, что это лечится и лечится успешно»
«Минздрав совместно с Департаментом исполнения наказаний разрабатывают реабилитационные программы, которые будут внедряться в ЛТП»
МВД: «ЛТП – не панацея. Но эти полгода его семья, соседи будут жить спокойно»
Кто может отправить алкоголика на принудительное лечение – только родственники или соседи?
«Запугать – эффективность крайне мала»: нарколог Сайков о лечении алкоголиков
Нарколог о принудительном лечении алкоголиков: «Всё, что мы делаем насильно для других людей, вызывает у них сопротивление и особой пользы не несёт»
Психолог об алкоголиках: «Добавить такую меру, которая бы позволила изъять человека, может быть, в какое-то общежитие. И лечить их там»
Все новости по теме Алкоголь
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru