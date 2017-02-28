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В Беларусь без виз на 5 дней чаще всего приезжают немцы

28.02.2017 - 17:41

Новости Беларуси. Сколько в Беларусь приехало туристов и из каких стран за неделю после введения безвизового режима на 5 дней, рассказали в «Большом городе».

Елена Плис, директор информационно-туристского центра «Минск»:
За столь небольшой период времени, по сведениям аэропорта и погранкомитета, в Республику Беларусь въехало более 1 000 человек, которые воспользовались вот именно этим безвизовым въездом. Большая часть из них – это граждане Германии. На втором месте – Польша.

Итальянцы, граждане Великобритании и Франции.

Интерес, конечно, к нашей стране, в связи с введением безвизового въезда, возрос. И радует то, что  в последнее время на улицах Минска, в музеях, ресторанах – когда слышишь иностранную речь, на самом деле, очень радуешься. Понимаешь, что наш город интересен иностранцам, они сюда с удовольствием едут, чтобы посмотреть на наши достопримечательности, на наших красивых девушек.

Олег Степанюк, СТВ:
Чуть более недели действует, уже более 1 000 человек только за этот промежуток времени посетило нашу страну. А какой, вообще, наплыв Вы ожидаете?

Елена Плис:

На первоначальном этапе ожидается увеличение потока туристов минимум на 15-20%.

Но, я думаю, что в весенне-летний период, конечно же, наплыв туристов увеличится. И индивидуальных туристов, и тех, кто едут по бизнес-поездкам.  

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