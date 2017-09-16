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В Беларусь прибыли приглашенные на «Запад-2017» международные наблюдатели

16.09.2017 - 19:03

Новости Беларуси. Приглашенные на «Запад-2017» международные наблюдатели прибыли в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По два специалиста из Норвегии, Польши, прибалтийских республик, Швеции и Украины. Уже завтра они отправятся на полигоны. Там, кстати, завершена подготовка к активной фазе учебной операции. Все ключевые позиции замаскированы, инженерное оборудование и связь – зашифрованы. Выставлена и дополнительная охрана – всё как в реальном бою. Ведь цель – не только отбить атаку противника, но и бойцов своих не потерять.

Олег Белоконев, начальник генерального штаба Вооружённых Сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:
Применяются новые формы охраны – это с использованием беспилотных летательных аппаратов. Беспилотные летательные аппараты применяются как Российской Федерации, так и Республики Беларусь, как в дневном, так и ночном режиме, причем круглосуточно.  

Отмечу, что вторая, «активная» фаза учения продлится до 20 сентября. Именно на этот период придется выполнение самых важных тактических и боевых упражнений – борьба с авиацией и штурмовыми отрядами условного противника.

В Беларусь прибыли приглашенные на «Запад-2017» международные наблюдатели

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