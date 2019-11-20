Пришла зима? Морозная погода ожидается в большинстве районов страны
Новости Беларуси. Дорожники готовятся к встрече зимы. В ближайшие дни большая часть страны окажется во власти холодного антициклона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Диспетчерские службы переводятся на круглосуточный режим работы. Только в Минске для борьбы с гололедом закуплено более ста тысяч реагентов. А на расчистку дорог готовы выехать свыше семисот машин.
Уже 21 ноября по востоку страны синоптики прогнозируют до минус трех, объявлен оранжевый уровень опасности. Морозная погода сохранится в большинстве районов.
Гололед и гололедица. Рассказываем, в чем разница (читать далее).
На 21 ноября в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности
Новости Беларуси. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности на четверг, 21 ноября.
По информации Белгидромета, утром и днем 21 ноября по западной части страны и в Минске ожидается сильный ветер. Его порывы составят до 15-20 метров в секунду. Ветер будет юго-восточным.
Местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха составит от +1°C до +6°C. Во второй половине дня по восточной части Беларуси столбик термометра опустится до -3°C.
Когда наступят морозы? Народные приметы на неделю с 18 по 24 ноября (читайте здесь).