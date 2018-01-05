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Этот проект мы реализовывали для всего мира. Рассказываем, как удалось вернуть в Беларусь наследие Франциска Скорины

05.01.2018 - 23:11

Новости Беларуси. Год 500-летия белорусского книгопечатания завершен, но работа над сохранением бесценного наследия продолжается. Президент Беларуси вручил премию «За духовное возрождение», среди лауреатов – коллектив Национальной библиотеки Беларуси за работу по факсимильному воссозданию и популяризации книжного наследия Франциска Скорины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа над изданием велась на протяжении нескольких лет и ученым, неравнодушным к истории, удалось вернуть Беларуси книги первопечатника, пусть и не в оригинале. Каждый из 20 томов приходилось собирать буквально по листочкам в разных уголках мира.

Алена Сырова, СТВ:
Проехать сотни, если не тысячи километров, провести бессчетные научные исследования понадобилось белорусским ученым, чтобы вернуть бесценное наследие Франциска Скорины домой. Пусть не в оригинале, но в факсимильном издании сделать его ближе к каждому из нас.

21 книга Скорины уместилась в 20 томов, каждый – в кожаном переплете и с позолоченными страницами. На материалы не скупились не только снаружи, но и внутри. Сегодня во всем мире сохранилось чуть более 5 сотен фрагментов напечатанных Скориной. Чтобы соединить воедино некоторые из них пришлось посещать сразу 5-6 стран.


Александр Суша, заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси:
Тут прадстаўлены рукапісныя пазнакі на кнігах Скарыны, рукапісныя копіі асобных фрагментаў, гравюры, буквіцы альбо ініцыялы, застаўкі, якія ўражваюць любога чалавека, які ўпершыню бачыць кнігі Скарыны.

Аудитория у нынешнего издания такая же обширная, как и у книг Скорины полтысячи лет назад. Кстати, инициатором «возвращения» выступил коллектив Национальной библиотеки Беларуси. Ее 95-летняя история, так или иначе, связана с исследованиями жизни главного первопечатника.


Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Беларуси:
Этот проект мы реализовывали не только для внутреннего пользования, но и для всего мира. Чтобы продемонстрировать, что Беларусь –это не новая страна, это не какие-то новые люди, которые взялись на европейской карте несколько лет назад. Мы здесь жили давно и жили достойно.

В итоге «спадчына Скарыны» пропутешествовала не меньше, чем ее составители. Издания хранятся в ООН, в библиотеке Ватикана, в Национальной библиотеки Британии. В октябре 2017 года такой «весомый» подарок получила восточноевропейская библиотека Швейцарии.

Факсимильное издание максимально точно воспроизводит книги Скорины. В них сохранены особенности шрифтов и гравюр до мельчайших штрихов. Теперь каждый белорус беспрепятственно может ощутить всю реальность «первопечатника» и дела всей его жизни, прикоснуться и прочитать «идеальный» экземпляр, знаменитой на весь мир «Скориновской Библии» на родном языке.

В Беларусь удалось вернуть книги Франциска Скорины

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