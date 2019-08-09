В Беларуси 10 августа вступает в силу «Закон об отсрочках»
Новости Беларуси. 10 августа вступает в силу «Закон об отсрочках». Главные изменения – отсрочка на продолжение образования дается лишь раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только при поступлении в ВУЗ или специальное учебное заведение после школы. Раньше отложить службу в армии можно было на все время обучения: при зачислении в университет, магистратуру или аспирантуру. Важно, что те, кто поступил в 2019 году до 10-го августа, получат отсрочку от армии.
Студент становится обучающимся с момента зачисления в ВУЗ, издания приказа и заключения договора. При этом молодой человек должен прийти в призывную комиссию со всем пакетом документов, так как только эти специалисты вправе решать вопрос о предоставлении отсрочки.
Андрей Мурашов, консультант 1-го управления Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси:
В данном вопросе, чтобы не было недопонимания у комиссий, как поступать, выработано единое мнение заинтересованными госорганами, которое заключается в том, что граждане, которые зачислены в учреждение образования до 10-го августа, имеют право на отсрочку для продолжения образования по действующему закону.
Поступившие до 10 августа в ВУЗ призывники могут получить отсрочку от службы в армии
В Министерстве обороны подчеркнули, что в случае неясностей и неточностей, сомнений у призывной комиссии решение должно приниматься в пользу призывника.
По новому закону сохранены отсрочки по состоянию здоровья, семейному положению и многие другие. В то же время, в случае уклонения от призыва, военком теперь может временно запретить призывнику выезд за границу.
В Беларуси депутаты приняли поправки в «закон об отсрочках». Рассказываем подробности
Еще одно нововведение – отметка в военном билете, что человек не служил и не имел на это законных оснований. С таким «штампом» не возьмут на службу в МЧС или в милицию. Невозможно стать и госслужащим.
В ближайшее время в Беларуси могут принять и «мотивирующий» пакет льгот для тех, кто прошел службу в армии.
К примеру, зачисление в ВУЗ без экзаменов, первоочередное право на общежитие, приоритет при приеме на работу и включение периода военной службы в трудовой стаж.
Белорусские снайперы стали лучшими на АрМИ – 2019
Новости Беларуси. Белорусы на пятых Армейских международных играх лидируют после первого этапа конкурса «Снайперский рубеж». Он прошёл на полигоне «Брестский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники из положения лёжа за 3 минуты поражали 3 мишени на расстоянии от 300 до 600 метров всего несколькими выстрелами.
Лучший результат показал представитель белорусской команды. В числе сильнейших также представители Китая, Ирана и Казахстана.
Владимир Белый, главный судья соревнований конкурса «Снайперский рубеж»:
Первое место занял снайпер из Республики Беларусь – Кулеш. Второе место – снайпер из Республики Беларусь – Жингель, третье место – снайпер из России – Фролкин, хочу отметить, что он и в прошлом году показал очень высокий результат и тоже вошел в тройку.
В десятке сильнейших снайперов – представители Ирана, Китая и Казахстана. Дебютант – команда Вьетнама – вошла в восьмерку. Это очень сильный результат, и она обошла те команды, которые показывали хорошие результаты в прошлом году.
Напомним, в Армейских играх участвуют более 5 тысяч военнослужащих из 37 стран. Одновременно на 20 полигонах разыгрываются 32 комплекта наград.