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В Беларуси 15 февраля пройдут учения для офицеров резерва

14.02.2017 - 17:27

Новости Беларуси. 400 резервистов из высоких чинов. В Беларуси проходят сборы по вопросам безопасности и обороны страны. Для руководителей регионов и государственных органов управления эта тема не новая, система территориальной обороны начала создаваться более 15 лет назад.

В их ведении – в случае необходимости – охрана государственной границы, оборона объектов, имеющих стратегически важное значение.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:
Мы, в рамках обучения Вооруженными силами, провели четыре сбора по подготовке специалистов, необходимых для выполнения боевых задач силами и средствами территориальной обороны. И провели шесть циклов обучения в Военной академии, где подготовили 57 специалистов, 38 из которых это местные органы власти, а остальные – силовые структуры.

14 февраля офицеры запаса работают над теорией.

А 15 февраля они примут участие в учении, которое и покажет, на что способны силы территориальной обороны в отдельно взятом районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси 15 февраля пройдут учения для офицеров резерва

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