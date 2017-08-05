новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Беларуси Департамент финансовых расследований отмечает 25-летие

05.08.2017 - 14:59

Новости Беларуси. На страже экономической безопасности страны. 25-летие со дня основания сегодня отмечает Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравление личному составу направил Президент. Только за первое полугодие финансовая милиция раскрыла 656 преступлений. Возбуждено свыше 60 уголовных дел. С января по июнь сотрудники департамента пресекли деятельность трёх организованных и шести преступных групп. К слову, под патронажем последних действовало более 40 лжеструктур.

Игорь Маршалов, заместитель председателя Комитета государственного контроля – директор Департамента финансовых расследований:
Большая часть преступлений, выявляемых органами финансовых расследований, это именно уклонение от уплаты налогов, и сопутствующие им составы, то есть лжепредпринимательство. Огромная работа проводится с таким явлением как криминальное банкротство. Здесь нам необходимо и подправлять законодательство и находить новые пути решения этой проблемы.   

Не менее активно работает и Департамент финансового мониторинга. Так, с использованием информации этого подразделения правоохранительными и контролирующими органами за полгода взыскано свыше 63 миллионов рублей. Выявлено более трехсот преступлений.

В Беларуси Департамент финансовых расследований отмечает 25-летие

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Не в фонтане, а в небе: на аэродроме «Каролино» в Гродненской области десантники отметили День ВДВ
Не в фонтане, а в небе: на аэродроме «Каролино» в Гродненской области десантники отметили День ВДВ
Карнавалом, исторической реконструкцией, шоу двойников и выставками Брест отметил свой 998-й День рождения
Карнавалом, исторической реконструкцией, шоу двойников и выставками Брест отметил свой 998-й День рождения
В Израиле будут официально отмечать 9 Мая
В Израиле будут официально отмечать 9 Мая
Выставка техники, соревнования по кросс-фиту и дегустация солдатской каши: День пожарной службы отметят в Гродно 25 июля
Выставка техники, соревнования по кросс-фиту и дегустация солдатской каши: День пожарной службы отметят в Гродно 25 июля
Народному артисту Беларуси Дмитрию Смольскому исполняется 80 лет 25 июля
Народному артисту Беларуси Дмитрию Смольскому исполняется 80 лет 25 июля
Бельгия отмечает 21 июля национальный праздник в условиях повышенной террористической угрозы
Бельгия отмечает 21 июля национальный праздник в условиях повышенной террористической угрозы
Водные струи взмыли вверх на десятки метров над Свислочью: в Минске готовятся ко Дню пожарной службы
Водные струи взмыли вверх на десятки метров над Свислочью: в Минске готовятся ко Дню пожарной службы
Места проведения парадов и знаменитая «Белорусская ваза»: исторические факты Дня Независимости в Минске
Места проведения парадов и знаменитая «Белорусская ваза»: исторические факты Дня Независимости в Минске
Все новости по теме Праздничные даты
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru