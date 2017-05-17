В Беларуси могут появиться замещающие семьи для одиноких пенсионеров

Новости Беларуси. Замещающие семьи для пенсионеров могут появиться в Беларуси. Это новый для нашей страны вид социальной опеки.

В такой семье ухаживать за пожилым человеком могут и волонтеры, и некоммерческие организации.

При этом заключается договор, где оговариваются все условия. К примеру, вопрос проживания.

Депутаты предлагают вести такой уход на возмездной основе.

Татьяна Старинская, член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Возможно, это будет где-то 0,25 ставки. При заключении договорных обязательств под контролем социального учреждения будут вести социальное хозяйство. Либо в привычных домашних условиях, у бабушки. Либо на территории того, кто забрал эту бабушку.

Аналогом замещающей семьи может служить и приемная.

Пока соответствующий законопроект окончательно не разработан, он активно обсуждается в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.