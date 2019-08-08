В Беларуси на 9 августа объявлен оранжевый уровень опасности
Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 9 августа. Ночью будет сильный ветер.
Как сообщает Белгидромет, в пятницу ожидается переменная облачность. Ночь пройдёт преимущественно без осадков, только в Витебской области возможны дожди. Днём дожди с грозами прогнозируются по всей республике. Ветер будет западный 5-10 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с.
Ночью столбик термометра будет показывать +12... +14°C. Днём потеплеет от +20… +22°C в Витебской области до +24… +26°C в Брестской области. В среднем по стране ожидается +21… +23°C.
Холод и дожди, затем – потепление. Погода в Беларуси на август и начало осени
Из затопленных подвалов откачивается вода. Последствия непогоды в Минске
Новости Беларуси. Подтопленные дома и временная остановка транспорта. Сильным ливнем в Минске отметился циклон, который надвигается с юго-запада на северо-восток Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране объявлено штормовое предупреждение. Оранжевый уровень опасности сохранится и 9 августа. По северо-востоку Беларуси прогнозируется сильный ветер. В настоящий момент в Минске спасатели ликвидируют последствия непогоды. В городе за два часа выпала четверть месячной нормы осадков. Из затопленных подвалов откачивается вода. В местах возможных подтоплений работают оперативные группы МЧС.