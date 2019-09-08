В Беларуси началось выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей
Новости Беларуси. Парламентская кампания вступает в активную фазу. В Беларуси началось выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей седьмого созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Продлится этот этап до 7 октября. Право выдвигать своих претендентов имеют политические партии, трудовые коллективы и граждане путем сбора подписей. В этом случае необходимо заручиться поддержкой 1000 человек. Этим занимается инициативная группа, в составе которой должно быть не менее 10 человек. Регистрируют группы в окружных избиркомах, они уже сформированы и приступили к работе. Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики начнется с понедельника, 9 сентября.
Напоминаем: основной день голосования по выборам депутатов Палаты представителей назначен на 17 ноября. Выборы в Совет Республики пройдут 10 днями ранее.
Около 400 наблюдателей войдёт в миссию от СНГ на парламентских выборах в Беларуси
Новости Беларуси. Под номером один. Удостоверение международного наблюдателя 4 сентября получил глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Парламентские выборы пройдут в нашей стране 17 ноября. За их ходом будут наблюдать около 400 долгосрочных и кроткосрочных наблюдателей от миссии стран содружества. В Минске уже создан штаб и с этого дня официально делегаты начнут мониторинг.
К слову, этот раз станет юбилейным, сотым, когда миссия наблюдателей от СНГ будет проводить свою работу. Между прочим, первую, в 2001 году, она начала с нашей страны.
Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:
Наша задача не найти каких-то жуков, недостатки и потом громко кричать о том, что здесь всё неправильно, недемократично. Наша задача – способствовать открытости, демократичности избирательного процесса.
Законодательство Беларуси имеет свои особенности национальные, оно отличается большой демократичностью. В частности, количество подписей для того, чтобы быть выдвинутым в Республике Беларусь значительно меньше, чем в других государствах СНГ, всего лишь тысячу подписей должен собрать человек. Здесь больше прав на проведение каких-либо встреч, митингов кандидатов в уведомительном порядке.
Сейчас избирательная кампания по выборам в Палату представителей переходит в активную фазу. Уже сформировано 117 избирательных комиссий, в них вошло сбалансированное количество представителей политических партий и общественных объединений, трудовых коллективов и граждан, которые выдвигались путем подачи заявлений. Кстати, все комиссии сформированы в максимальном составе – 13 человек. Окружные комиссии уже готовы принимать документы на регистрацию инициативных групп по сбору подписей по выдвижению кандидатов в депутаты. Оно начнется в ближайшее воскресенье, 8 сентября.