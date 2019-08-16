В Беларуси обновлён список социально значимых товаров. Что в него входит?
Новости Беларуси. Перечень социально значимых товаров, на которые государство будет регулировать цены, обновили в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правительство утвердило новые позиции. К таким товарам относятся хлеб пшеничный, батон из пшеничной муки, сыр (твёрдый, полутвёрдый), яблоки, чёрный чай, некоторые свежие овощи.
Больше 90 дней облисполкомы и Мингорисполком не смогут вводить временное регулирование цен на свежий картофель, свёклу, морковь, капусту и лук. Группу круп расширили манной и пшённой. А в список мясных продуктов добавили сосиски, колбасы варёные, сардельки, крупнокусковые полуфабрикаты.
Жители более 30 стран мира покупают белорусские молочные продукты
Новости Беларуси. Основные потребители белорусской молочки – россияне, они предпочитают молоко, твердые сыры, десерты и йогурты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из крупнейших отечественных переработчиков рассказал о предпочтениях зарубежных потребителей. Так, в Казахстане и Азербайджане востребован белорусский творог, ряженка, простокваша и сливочное масло. В странах Юго-Восточной Азии, таких как Вьетнам и Филиппины, охотно покупают сухую сыворотку, а в Сингапуре и Гонконге – кефир, творог, ряженку, сметану и сыры.
На Ближнем Востоке отечественные продукты тоже пришлись по вкусу. Иордания с удовольствием покупает сыры, творог, йогурты, кефир и простоквашу, а Эмираты – традиционный творог и сметану.
В целом, белорусская молочка востребована уже на четырех континентах. Ее покупают жители более 30 стран мира. Пусть пока небольшими партиями, но ее поставляют уже даже в США.
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