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В Беларуси отмечают 23 годовщину со дня принятия Конституции

15.03.2017 - 18:44

Новости Беларуси. Праздник закона.

Беларусь отмечает день Конституции.

В 2017 году главному правовому акту страны исполняется 23 года.

Конституция – это документ, который имеет высшую юридическую силу

и определяет основы политической, правовой и экономической систем государства.

Знать основные положения закона обязан каждый человек. Изучать Конституцию начинают еще в школе. Так, на Стародорожчине вводят в практику правовые классы, где подростки будут знакомиться с главными правовыми документами страны. Для будущих учеников этого профиля день Конституции – особый праздник.

Школьникам вручили их первые паспорта,

сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дмитрий Ковга, ученик средней школы № 3 Старых Дорог:
Это гарантия взрослой жизни, я становлюсь взрослым человеком.

Евгения Уфимцева, ученица средней школы №3 Старых Дорог:
Паспорт для меня важный документ, это моё удостоверение личности, я становлючь взрослой, ответственной.

В Беларуси отмечают 23 годовщину со дня принятия Конституции

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