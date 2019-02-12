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В Беларуси отменили дифференцированную плату за некоторые услуги ЖКХ

12.02.2019 - 09:33

Новости Беларуси. В Беларуси отменяется дифференцированная плата за некоторые услуги ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, речь идёт об оплате техобслуживания жилых домов, водоснабжения, водоотведения, электроэнергии.

Теперь стоимость услуг будет единой вне зависимости от объёмов потребления.

Появится и новая группа потребителей электроэнергии. Речь о гражданах, проживающих в помещениях, оборудованных отдельными счётчиками расхода электрической энергии и при этом не подключённых к централизованной системе отопления и горячего водоснабжения. Для них предусмотрен пониженный тариф на электроэнергию.

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