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В Беларуси планируется сократить срок выполнения капитального ремонта до одного месяца

01.09.2017 - 17:22

Новости Беларуси. В крупных городах уже запущены пилотные проекты. В Минске это 9 домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновление фасадов и внутренние работы за столь короткий срок проведут не в ущерб качеству.

Геннадий Трубило, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
Если те люди, которые выполняют эти работы, вовремя организуют собрание с жителями, вовремя услышат проблему жителей при проектировании капитального ремонта, то, в принципе, уже при самом капитальном ремонте вопросов не останется.

Уже в ближайшее время объем капремонта в Беларуси планируется увеличить до трех миллионов квадратных метров в год.

В Беларуси планируется сократить срок выполнения капитального ремонта до одного месяца

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