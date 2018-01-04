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В Беларуси планируют ввести ответственность за уклонение от исполнения требований по созданию безбарьерной среды

04.01.2018 - 15:15

Новости Беларуси. Законодательная база, регулирующая сферу правового обеспечения жизни и деятельности инвалидов, будет совершенствоваться, коррективы внесут сразу в три закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется введение административной ответственности за уклонение от исполнения требований по созданию безбарьерной среды. Будет закреплена норма о выделении и использовании парковочных мест для автомобилей инвалидов. Продолжатся и работы по обустройству пандусов, расширению дверных проемов в зданиях, а также установке поручней более чем в 670 объектах. Серьезное развитие в 2018 году получит такое направление как помощь в трудоустройстве инвалидов.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Мы понимаем, что уязвимая категория граждан не может в полноправном объеме конкурировать на рынке труда. Поэтому рассматривается механизм поддержки инвалидов. Сегодня в трудоспособном возрасте почти 108 тысяч. Треть уже работает. Максимально оказать содействие тем, кто нуждается в трудоустройстве. Это через обучение, через подготовку, через бронирование рабочих мест. Работа непосредственно с нанимателем, заинтересовать их, для того, чтоб они брали на работу инвалидов. 

В 2016 году Беларусь ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. В Беларуси насчитывается более 560 тысяч людей с ограниченными возможностями, это 6 % населения страны.

В Беларуси планируют ввести ответственность за уклонение от исполнения требований по созданию безбарьерной среды

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