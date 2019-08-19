В Беларуси 19 августа православные празднуют Яблочный Спас
Новости Беларуси, Православные верующие отмечают 19 августа Преображение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из важнейших христианских праздников связан с описанным в Евангелие событием на горе Фавор, где преобразился Иисус Христос. Церковь сегодня призывает к внутреннему обновлению, к тому же праздник выпадает на Успенский пост. В народной традиции этот день связан с древним обычаем.
19 августа в церковном календаре – Яблочный Спас. Прихожане несут в храмы корзины с дарами для освящения. А после – принято делать заготовки на зиму. Считается также, что со Спаса природа поворачивает на осень. По этому дню можно судить, какой она будет.
В Ильин день в Бресте начался Всебелорусский крестный ход
Новости Беларуси. В Ильин день в Бресте начался Всебелорусский крестный ход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его участники преодолеют более 600 километров до конечной точки, а это древний Полоцк. В далекий путь с юго-запада на север страны паломники отправились утром сразу после литургии в одном из брестских храмов. По улицам областного центра прошли сотни верующих.
Крестный ход приурочен сразу к двум знаковым датам: 75-летию освобождения Беларуси и 180-летию Полоцкого собора. Маршрут будет пролегать в основном через небольшие города и деревни. Стать участником духовной акции может каждый желающий.
Руслан Лира, житель Бреста:
В деревнях Беларуси есть церкви очень древние, которым больше ста лет. Они тоже заслуживают внимания.
Елена Лира, жительница Бреста:
У каждого человека в душе есть вера. Мы верим в Бога. Сейчас в этом крестном ходу я получаю Божью благодать. И несу свет людям, очищение. И сама получаю это – какое-то удовлетворение, спокойствие.
Ежедневно крестный ход будет продвигаться на расстояние от 10 до 35 километров. Конечной точкой маршрута станет Спасо-Евфросиниевский монастырь. Планируется, что к полоцкому храму паломники придут 6 сентября.