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В Беларуси растет спрос на элитное загородное жилье

16.11.2017 - 20:11

Новости Беларуси. 361 сделка купли-продажи с начала 2017 года. Вырос и верхний ценовой диапазон сделок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если в 2016 году самый дорогой дом был продан за 340 тысяч долларов, то в этом элитный коттедж купили за 400 тысяч долларов. А ведь год еще не закончился, и более крупные сделки, возможно, еще впереди. При этом количество продаж с суммой сделки выше 100 тысяч долларов по итогам 10 месяцев уже превысило показатель всего 2016 года.

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В Беларуси растет спрос на элитное загородное жилье

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