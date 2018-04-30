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В Беларуси с 1 мая увеличат бюджет прожиточного минимума, размер пенсий и пособий

30.04.2018 - 20:14

Новости Беларуси. В стране увеличивается бюджет прожиточного минимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

С 1 мая в среднем он  составит чуть более 206 рублей. Пропорционально ему вырастут и социальные выплаты населению: пособия, пенсии, надбавки и доплаты к ним.

Так, единовременное пособие при рождении первенца составит 2065 рублей, за второго и последующих детей родители могут рассчитывать на 2892 рубля. Кроме того, с 1 мая произведут перерасчет пенсий. В среднем по стране они вырастут почти на 5,5%.

В Беларуси с 1 мая увеличат бюджет прожиточного минимума, размер пенсий и пособий

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