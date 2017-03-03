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В Беларуси снимут первый национальный фильм ужасов «Упыри»

03.03.2017 - 13:57

Новости Беларуси. Несколько независимых отечественных продюсеров решили объединить силы и снять белорусский молодежный хоррор «Упыри».

Фото: crowd

Производством фильма займется молодая компания «Наше кино». Режиссером проекта назначен клипмейкер Макс Сирый. Он же напишет сценарий вместе с продюсерами картины Сергеем Якубовским и Андреем Курейчиком.

Сюжет будущего фильма до смешного прост:  группа молодых людей случайно оказывается ночью там, где их быть не должно. А так как действие происходит в Купальскую ночь, мистика и монстры не заставят себя долго ждать. 

Андрей Курейчик. Фото: Дарья Бурякина

События картины будут развиваться на «белорусских Мальдивах» − солигорских меловых карьерах. Фильм может стать хорошей рекламой для места, вокруг которого и так ходит много историй и легенд.

Первый вариант постера. Фото: tut.by

Создатели планируют уложиться в бюджет, не превышающий 50 тысяч евро. Курейчик отмечает, что на фильм не будут потрачены государственные деньги, т.к. их проект полностью коммерческий. 

Сейчас полным ходом идет поиск актеров на главные роли. С созданием фильма авторы решили не тянуть – съемки пройдут в начале лета, а на большие экраны картина выйдет уже осенью этого года.

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