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В Беларуси сохраняется неблагоприятный прогноз: порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду

31.10.2017 - 18:30

Новости Беларуси. Чрезвычайных происшествий из-за непогоды в Минской области не зарегистрировано, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

30 октября Беларусь накрыл ураган «Герварт». По информации синоптиков, скорость ветра достигала 22 метров в секунду. В стране объявили оранжевый уровень опасности.

К счастью, циклон не причинил беды.

Чего не скажешь о Чехии, Словакии, Польше, Германии и Австрии. Там от «Герварта» пострадали и люди, и инфраструктура. Впрочем, в Беларуси неблагоприятный прогноз сохраняется: порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

В Беларуси сохраняется неблагоприятный прогноз: порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду

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