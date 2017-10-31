В Беларуси сохраняется неблагоприятный прогноз: порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду

Новости Беларуси. Чрезвычайных происшествий из-за непогоды в Минской области не зарегистрировано, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

30 октября Беларусь накрыл ураган «Герварт». По информации синоптиков, скорость ветра достигала 22 метров в секунду. В стране объявили оранжевый уровень опасности.

К счастью, циклон не причинил беды.

Чего не скажешь о Чехии, Словакии, Польше, Германии и Австрии. Там от «Герварта» пострадали и люди, и инфраструктура. Впрочем, в Беларуси неблагоприятный прогноз сохраняется: порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.