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В Беларуси сохраняется рекордно низкий уровень младенческой смертности

30.08.2017 - 10:09

Новости Беларуси. По этому показателю республика занимает третье место мирового рейтинга. Цифры, конечно, связаны и с уровнем рождаемости. Сейчас в Беларуси проживает более 9,5 миллионов человек. За 2017 год приросли на 6000, но потенциал намного больше. Сейчас разрабатывается национальная концепция семьи.

Внедрение модели, как считают специалисты, позволит увеличить рождаемость в стране.

Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Мы должны обеспечить сохранение репродуктивного здоровья. Это воспитание молодежи совместно с Министерством образованием. Это разработка национальной службы планирования семьи. Следующее – это создание условий для наблюдения беременных женщин. Родовспомогательных учреждений абсолютно достаточно в стране. У нас хорошие дороги, у нас полностью есть оснащение и машинами скорой помощи, реанимобилями.

Начинает работать санитарная авиация – вертолет (закуплен вертолетный модуль и проводится его монтаж и оснащение).

За десятки лет создана четкая система охраны материнства и детства. Сегодня врачи спасают даже 500-граммовых малышей вопреки самым сложным диагнозам. Берутся за дело в центре «Мать и дитя».

Виктория Давидович, пациентка Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя»:
Делают капельницы, УЗИ сердца, кардиограмму и кровь берут. Все хорошо. И отношение персонала, и условия.

Сегодня «Мать и дитя» – это более 1000 работников и оснащение уникальным оборудованием.

Центр ни в чем не уступает европейским. Именно здесь помогают родить женщинам с ограниченными возможностями, здесь же становятся матерями и пациентки после пересадки сразу двух органов.

В Беларуси сохраняется рекордно низкий уровень младенческой смертности

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