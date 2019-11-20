В Беларуси ставка рефинансирования снизилась до 9 % годовых
Новости Беларуси. C 20 ноября до рекордно низкого для суверенной Беларуси уровня снижается ставка рефинансирования – с 9,5 % до 9 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое решение было принято в начале ноября правлением Национального банка. Ставка рефинансирования – это процент, под который Нацбанк выдает кредиты коммерческим финансовым структурам.
Снижение показателя говорит об увеличении доходности самих банков и о том, что они могут предоставлять более доступные кредиты населению. Аналитики утверждают, что со снижением ставки в стране ускоряется экономический рост.
Ставка рефинансирования с 14 августа снижается до 9,5% годовых
Новости Беларуси. Ставка рефинансирования снижается, а рост цен может замедлиться. 7 августа в Национальном банке подвели итоги денежно-кредитной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение регулятора принято исходя из финансово-экономических показателей. Конъюнктурный шок на рынке продовольствия, рост зарплат и цен на топливо – факторы, повышающие инфляцию, остались в первом полугодии. Положительную роль для Беларуси играет замедление инфляции и снижение ключевой ставки в соседней России. В целом во втором квартале в стране инфляция замедлилась, а рост цен уложился в целевой показатель 5 %.
Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
С 14 августа снижается ставка по кредиту овернайт с 11,5 до 10,75 % годовых, и ставка по депозиту овернайт – с 8,5 до 8,25 % годовых.
В нашей стране 10 % ставка рефинансирования действует с июня 2018 года. Это самый продолжительный период такого низкого показателя в истории независимой Беларуси. А теперь побит и сам исторический минимум рефставки.
Исходя из прогнозных показателей, во втором полугодии будет нивелировано и прошлогоднее повышение цен. Но бума на потребительские кредиты в регуляторе не опасаются. Следующее плановое заседание правления Национального банка по денежно-кредитной политике состоится в начале ноября.