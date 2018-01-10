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В Беларуси уровень заболевания гриппом и вирусными инфекциями ниже, чем за тот же период 2017 года

10.01.2018 - 15:48

Новости Беларуси. Пик ожидается в конце января – начале февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под особым вниманием медиков – дети, беременные женщины и пожилые люди. Именно для них перенести инфекцию наиболее сложно.

Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
В окружающих нас странах уже многие в Европе регистрируют не только спорадические случаи, но и локальную активность гриппа. Поэтому мы не закрыты ни от кого и, естественно, заболеваемость гриппом будет регистрироваться.

По словам медиков, главная защита от вируса – вакцинация. Только за последние несколько лет заболеваемость гриппом в нашей стране сократилась в 15 раз.

В Беларуси уровень заболевания гриппом и вирусными инфекциями ниже, чем за тот же период 2017 года

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