В Беларуси увеличили производство консервов и колбасы

Новости Беларуси. Тушенки на прилавках магазинов стало больше. После ввода ограничений на поставки говядины в Россию,

отечест­венные предприятия отреагировали на запреты изменениями в структуре производства,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На начало месяца запасы консервов выросли в 2,5 раза от среднемесячного объёма выпуска.

Помимо консервов, стали больше производить колбасы.

Плюс 90 тысяч тонн с начала года. Выросла и выручка от экспорта этой продукции.

15 миллионов долларов за колбасу и 12 миллионов – за консервы.