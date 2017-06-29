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В Беларуси увеличили производство консервов и колбасы

29.06.2017 - 21:06

Новости Беларуси. Тушенки на прилавках магазинов стало больше. После ввода ограничений на поставки говядины в Россию,

отечест­венные предприятия отреагировали на запреты изменениями в структуре производства,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На начало месяца запасы консервов выросли в 2,5 раза от среднемесячного объёма выпуска.  

Помимо консервов, стали больше производить колбасы.

Плюс 90 тысяч тонн с начала года. Выросла и выручка от экспорта этой продукции.

15 миллионов долларов за колбасу и 12 миллионов – за консервы.

В Беларуси увеличили производство консервов и колбасы

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