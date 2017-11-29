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В Беларуси выбрали самый эффективный магазин учебной литературы

29.11.2017 - 10:02

Новости Беларуси. Итоги конкурса «Самый эффективный магазин по продаже учебной литературы» подвели в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За победу боролись около 100 торговых объектов не только столицы, но и регионов.

Главным критерием оценки в 2017 году стал не только профессионализм работников, но и желание помочь посетителям при выборе издания.

Елена Павлова, начальник управления Министерства информации Республики Беларусь:
Продажи книг, что самое главное для нас. Они ставят разные цели: и эффективность продаж, тайный покупатель, культура продаж. Но для нас самое главное – это эффективные продажи, прибыль, рентабельность.

Сергей Субботковский, победитель конкурса:
Книжный магазин является второй точкой после школы, где можно не то что продолжить обучение, а и подобрать нужную, интересную, а главное точную, правильную литературу для занятий.

29 ноября состоится торжественная церемония награждения победителей.

По словам организаторов, конкурс не только повышает эффективность работы магазинов, но и улучшает качество обслуживания покупателей.

В Беларуси выбрали самый эффективный магазин по продаже учебной литературы

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