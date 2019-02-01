В Беларуси вырастут трудовые и социальные пенсии

01.02.2019 - 11:03

Новости Беларуси. Пенсионеры получат прибавку, увеличились пособия на детей и другие социальные выплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Февраль белорусы встретили с новым бюджетом прожиточного минимума. Теперь это почти 217 рублей. Величина является расчётной. Её повышение и ведёт к росту всех бюджетных выплат. Это и денежная помощь при рождении ребёнка, его воспитании в возрасте до трёх лет.

Увеличатся пособия семьям, где есть дети-инвалиды. Вырастут трудовые и социальные пенсии, надбавки к ним и доплаты людям 75 лет и старше. Напомним, что бюджет прожиточного минимума пересматривается раз в три месяца.