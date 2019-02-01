Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Общество

В Беларуси вырастут трудовые и социальные пенсии

01.02.2019 - 11:03

Новости Беларуси. Пенсионеры получат прибавку, увеличились пособия на детей и другие социальные выплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Февраль белорусы встретили с новым бюджетом прожиточного минимума. Теперь это почти 217 рублей. Величина является расчётной. Её повышение и ведёт к росту всех бюджетных выплат. Это и денежная помощь при рождении ребёнка, его воспитании в возрасте до трёх лет.

Увеличатся пособия семьям, где есть дети-инвалиды. Вырастут трудовые и социальные пенсии, надбавки к ним и доплаты людям 75 лет и старше. Напомним, что бюджет прожиточного минимума пересматривается раз в три месяца.

Новости по теме

С первого февраля увеличится бюджет прожиточного минимума

Минтруда: Пенсии по возрасту в Беларуси вырастут на 10,8 %

В Беларуси досрочно выплатят пенсии: график выплат

В Беларуси началась досрочная выплата пенсий

С 1 ноября в Беларуси изменился размер пенсий по возрасту. Объясняем, что это значит

Президент Беларуси подписал указ о повышении пенсий с 1 ноября

Президент Беларуси поддержал предложение правительства по повышению пенсий с 1 ноября

Власти Японии предложили выходить на пенсию после 70 лет
‡агрузка...
Новости 24 часа

Александр Лукашенко заявил о необходимости совершенствования системы образования

Дорога в кадр или как стать знаменитым. Телеканал СТВ в поиске новых лиц

В ЮАР обвалилась часть школы, есть погибшие

Румас принял участие в форуме по цифровизации с участием глав правительств ЕАЭС в Алматы

Белорусские пограничники выявили в Минске подпольную нарколабораторию

Единая платформа для автовладельцев. ГАИ начинает тестирование новой информационной системы

«Лампочку не может в люстру завернуть». Президент недоволен уровнем трудовой подготовки в школах

Из-за кризиса в Венесуэле ЕС создаёт контактную группу

Все новости