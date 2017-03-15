новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Беларуси задержали киберворов, которых искали Европол, секретная служба США и полиция Кипра

15.03.2017 - 21:10

Новости Беларуси. 8 миллионов евро, 130 тысяч пострадавших из 29 стран мира. Правоохранительные органы Беларуси раскрыли международную преступную группу, которая

с помощью вредоносных компьютерных программ занималась хищением денег с пластиковых карточек.

Киберпреступники действовали несколько месяцев и именно благодаря большому числу транзакций с небольшими суммами оставались незамеченными. Поимкой группы занимались Европол, секретная служба США и полиция Кипра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А задержали криминальный кибер-квартет белорусские следователи.   

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Преступная группа занималась компрометацией кредитных карт с использованием высоких технологий и вредоносного программного обеспечения. Для этих целей были созданы несколько подставных онлайн-магазинов и компания по разработке программного обеспечения.

Кибер-преступники связывались с легальными онлайн-сервисами и имитировали проведения многочисленных легальных транзакций.

В Беларуси задержали киберворов, которых искали Европол, секретная служба США и полиция Кипра

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Клиенты переносят негатив на нас, но мы – посредники: продавцы впечатлений о недействительных сертификатах
Как не прыгнуть с парашютом: минчане получили недействительные подарочные сертификаты
Алексей Климович, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску
Мошенничество в особо крупном размере: за торговлю в Интернете в отношении двух минчанок возбуждено уголовное дело
Швея не одела, а «обула»: какие документы требовать при заказе услуги в Интернете?
Вопросы борьбы с накропреступностью в Интернете обсудили в Минске
Вопросы борьбы с накропреступностью в Интернете обсудили в Минске
Безопасность в Интернете и социальных сетях: кто скрывается за «виртуальной маской» и как избежать мошенничества?
Дженнифер Лоуренс
Что грозит хакеру, взломавшему личные аккаунты голливудских звезд?
Виктория Евсеенко, государственный обвинитель
Шокирующие подробности заказного убийства в Речице: отец оставил детей без матери ради имущества
Все новости по теме Интернет-мошенничество
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru