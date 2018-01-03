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В Беларуси завершается формирование участковых избиркомов по выборам депутатов местных Советов

03.01.2018 - 12:46

Новости Беларуси. Работа по формированию участковых избиркомов по выборам депутатов местных Советов завершается в Беларуси. В Минске больше всего заявлений подано в администрацию Фрунзенского района: около полутора тысяч, здесь будет создано более 120 комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.


В течение ближайших трех дней пройдут первые заседания участковых комиссий, на которых будут утверждены списки избирателей.

Артем Цуран, глава администрации Фрунзенского района:
В процессе выдвижения проводились собеседования с выдвигаемыми, с представителями тех общественных объединений, которых выдвигали данных людей. Учитывается положительный опыт участия в предыдущих избирательных кампаниях, активность граждан в тех или иных мероприятиях.

Параллельно продолжается выдвижение кандидатов в депутаты, этот этап завершится 8 января.   

Напомним, что

выборы в местные Советы депутатов пройдут 18 февраля.

В Беларуси завершается формирование участковых избиркомов по выборам депутатов местных Советов

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