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В белорусском Институте пограничной службы вручили дипломы первому выпуску пограничников из Казахстана

24.02.2017 - 17:11

Новости Беларуси. 10 выпускников Института пограничной службы из Казахстана получили 24 февраля дипломы со званием «магистр». Торжественное вручение дипломов прошло в зале славы музея истории Великой Отечественной войны.

Это первый выпуск офицеров-пограничников из Казахстана. Их учеба длилась 1,5 года, за это время офицеры постигли все азы военной науки.

Вадим Герасименко, заместитель начальника Института пограничной службы Республики Беларусь:
Для нас очень важно, чтобы наши гости от обучения получили максимум знаний, навыков и умений, которые они смогут потом применить на практике в ходе охраны государственных границ Казахстана.

Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:
Здесь учеба поставлена на высоком уровне, даются прекрасные знания для наших представителей. Задачи, которые ставят главы наших государств – еще большее, тесное сотрудничество, кооперации, во всех сферах. Это – одно из направлений.

Кроме выпускников из Казахстана, в Институте пограничной службы Беларуси проходят обучение китайские офицеры.

Не исключено, что в дальнейшем география слушателей может быть расширена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В белорусском Институте пограничной службы вручили дипломы первому выпуску пограничников из Казахстана

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