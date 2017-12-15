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В белорусской армии появились новые станции для радиоэлектронной борьбы: фотофакт

15.12.2017 - 22:02

Новости Беларуси. Первые серийные образцы специальной техники радиоэлектронной борьбы поступили на вооружение армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их производстве использованы комплектующие исключительно отечественных предприятий. Программное обеспечение также разработано белорусскими специалистами. По техническим характеристикам и параметрам они не уступают лучшим мировым аналогам.

От старта проекта до запуска в производство потребовалось пять лет.

Игорь Данильчик, начальник управления радиоэлектронной борьбы Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Серийный образец отличается от опытного очень сильно в лучшую сторону. Здесь учтены все наши пожелания и чаяния, которые бы мы хотели видеть, чтобы она работала лучше, эта станция, чтобы достигла еще лучших характеристик. И все это конструкторы учли и сделали для нас.

Валерий Гордей, главный конструктор:
Это образцы, заменяющие очень многую советскую технику. Она в десятки раз по возможностям превышает советские образцы. Объединяет в одной станции все эти функции, которые были раньше. То есть это совершенно новое поколение изделий.

Переоснащение парка 10 отдельного батальона станциями для радиоэлектронной борьбы будет продолжаться и дальше. В 2018 году планируется пополнение еще из трех модулей, а также модернизация боевых единиц из предыдущих поколений.

В белорусской армии появились новые станции для радиоэлектронной борьбы: фотофакт
В белорусской армии появились новые станции для радиоэлектронной борьбы: фотофакт
Фото. В белорусской армии появились новые станции для радиоэлектронной борьбы: фотофакт
В белорусской армии появились новые станции для радиоэлектронной борьбы: фотофакт
Фото. В белорусской армии появились новые станции для радиоэлектронной борьбы: фотофакт
В белорусской армии появились новые станции для радиоэлектронной борьбы: фотофакт
Фото. В белорусской армии появились новые станции для радиоэлектронной борьбы: фотофакт
В белорусской армии появились новые станции для радиоэлектронной борьбы: фотофакт
Фото. В белорусской армии появились новые станции для радиоэлектронной борьбы: фотофакт
В белорусской армии появились новые станции для радиоэлектронной борьбы: фотофакт
Фото. В белорусской армии появились новые станции для радиоэлектронной борьбы: фотофакт
В белорусской армии появились новые станции для радиоэлектронной борьбы: фотофакт
Фото. В белорусской армии появились новые станции для радиоэлектронной борьбы: фотофакт

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