В Березинском районе легковушка сбила 27-летнего мужчина, он погиб на месте

Новости Беларуси. А в Березинском районе выясняют обстоятельства гибели пешехода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

ДТП произошло в деревне Поплавы: водитель легкового автомобиля сбил мужчину, который двигался в попутном направлении. 27-летний житель Минска погиб на месте. Возбуждено уголовное дело. А в Березинском районе выясняют обстоятельства гибели пешехода. ДТП абдылося у деревни поплавать: водитель легкового автомобиля сбил мужчину, которые двигался в попутном направлении. 27-летний житель Минска погиб на месте. Возбуждено уголовное дело.