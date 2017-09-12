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В Березинском районе легковушка сбила 27-летнего мужчина, он погиб на месте

12.09.2017 - 19:02

Новости Беларуси. А в Березинском районе выясняют обстоятельства гибели пешехода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

ДТП произошло в деревне Поплавы: водитель легкового автомобиля сбил мужчину, который двигался в попутном направлении. 27-летний житель Минска погиб на месте. Возбуждено уголовное дело. А в Березинском районе выясняют обстоятельства гибели пешехода. ДТП абдылося у деревни поплавать: водитель легкового автомобиля сбил мужчину, которые двигался в попутном направлении. 27-летний житель Минска погиб на месте. Возбуждено уголовное дело.

В Березинском районе легковушка сбила 27-летнего мужчина, он погиб на месте

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